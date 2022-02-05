Как узнать значение имени на нашем сайте
Добро пожаловать на наш сайт. Если вы решили выяснить значение имени и вам нужен качественный анализ, вы попали в нужное место. На нашем сайте вы получите ответы на свои вопросы.
Чтобы узнать значение имени, просто выберите интересующее вас имя. Это можно сделать в двух основных разделах сайта, мужских именах и женских именах. В разделе иностранных имен представлены те же наименования, но в виде тематических списков.
В раздел мужские имена добавлены имена:
О покровительницах имен:
О покровительнице имени Вероника:
праведной Веронике Кровоточивой.
О покровительницах имени Дарья:
мученице Дарии Римской,
преподобной старице Дарии Сезоновской (Лебедянской),
преподобномученице и послушнице Дарии Зайцевой,
мученице Дарии Тимагиной,
мученице Дарии Улыбиной.
О покровительницах имени Екатерины:
великомученице и деве Екатерине Александрийской,
преподобномученице и послушнице Екатерине Декалиной,
преподобномученице и послушнице Екатери́не Константиновой.
О покровительницах имени Елена:
преподобномученице и инокине Елене (Коробковой).
О покровительницах имени Ирина:
великомученице Ирине Македонской,
преподобномученице и послушнице Ирине Фроловой,
преподобномученице и послушнице Ири́не Хвостовой,
мученице Ири́не Аквилейской,
и о преподобной Ирине Каппадокийской.
О покровительницах имени Наталья:
мученице Наталии Никодимийской,
преподобномученице и инокине Ната́лии (Баклановой),
мученице Наталии Карих,
мученице Наталии Козловой,
мученице Наталии Копытиной,
мученице Наталии Сиваковой,
мученице Наталии Сундуковой,
мученице Наталии Силуяновой,
мученице Наталии Васильевой,
преподобномученице и послушнице Наталии Ульяновой.
О покровительницах имени Полина:
святой Аполлинарии, преподобной (подвизавшейся в мужском образе),
святой Аполлинарии мученице
и святой мученице Аполлинарии (Тупицыной).