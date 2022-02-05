Как узнать значение имени на нашем сайте

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Чтобы узнать значение имени, просто выберите интересующее вас имя. Это можно сделать в двух основных разделах сайта, мужских именах и женских именах. В разделе иностранных имен представлены те же наименования, но в виде тематических списков.

В раздел мужские имена добавлены имена: Ян

Яков

Юрий

Эрик

Эмин

Эмиль

Эльдар

Эдуард

Эдгар

Шамиль

Хаким

Филипп

Феликс

Федот

Фёдор В раздел женские имена добавлены имена: Ясмина

Ярослава

Ярина

Янина

Яна

Юлия

Эрика

Эмма

Эмилия

Эля

Эльмира

Эльза

Эльвира

Эльвина

Элла

О покровительницах имен:

О покровительнице имени Вероника:

праведной Веронике Кровоточивой.

О покровительницах имени Дарья:

мученице Дарии Римской,

преподобной старице Дарии Сезоновской (Лебедянской),

преподобномученице и послушнице Дарии Зайцевой,

мученице Дарии Тимагиной,

мученице Дарии Улыбиной.

О покровительницах имени Екатерины:

великомученице и деве Екатерине Александрийской,

преподобномученице и послушнице Екатерине Декалиной,

преподобномученице и послушнице Екатери́не Константиновой.

О покровительницах имени Елена:

преподобномученице и инокине Елене (Коробковой).

О покровительницах имени Ирина:

великомученице Ирине Македонской,

преподобномученице и послушнице Ирине Фроловой,

преподобномученице и послушнице Ири́не Хвостовой,

мученице Ири́не Аквилейской,

и о преподобной Ирине Каппадокийской.

О покровительницах имени Наталья:

мученице Наталии Никодимийской,

преподобномученице и инокине Ната́лии (Баклановой),

мученице Наталии Карих,

мученице Наталии Козловой,

мученице Наталии Копытиной,

мученице Наталии Сиваковой,

мученице Наталии Сундуковой,

мученице Наталии Силуяновой,

мученице Наталии Васильевой,

преподобномученице и послушнице Наталии Ульяновой.

О покровительницах имени Полина:

святой Аполлинарии, преподобной (подвизавшейся в мужском образе),

святой Аполлинарии мученице

и святой мученице Аполлинарии (Тупицыной).